Tramps pārsteidz 'Super Bowl' uzvarētājus ar kļūdainu tvītu

Kārtējo reizi ar skandalozu ierakstu sociālā tīmekļa vietnē "Twitter" izcēlies Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps. ASV prezidents ierakstā apsveica Nacionālās futbola līgas (NFL) finālspēles jeb "Super Bowl" uzvarētājus Kanzassitijas "Chiefs", taču kļūdaini nosauca štatu, kuru komanda pārstāv.

Jau ziņots, ka svētdien NFL Super Bowl mačā "Chiefs" ar 31:20 pārspēja Sanfrancisko "49ers" komandu.

Pēc spēles ASV prezidents Donalds Tramps veica ierakstu savā "Twitter" kontā: "Apsveicu Kanzassitijas "Chiefs" ar lielisko spēli un fantastisko atspēlēšanos, atrodoties zem milzīga spiediena. Jūs ļoti labi pārstāvējāt Kanzasas štatu, varētu pat teikt – visu Ameriku. Mūsu valsts lepojas ar Jums!"

Vienīgā problēma – Kanzassitija, kuru pārstāv komanda, atrodas Misūrī štatā. Uz to gan Tramps ātri vien reaģēja, "tvītu" izdzēsa un ierakstīja jaunu, Kanzasas štatu nomainot pret Misūrī.

Can someone tell trump KC, Kansas City is actually Kansas City, Missouri! Hey @realDonaldTrump @NFL @Chiefs They in fact did make me proud. What a great game by the Chiefs and 49ers! Great sportsmanship and one of the best games in Superbowl History! #3ust pic.twitter.com/gGci93xEyF