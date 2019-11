Van Bastens uz nedēļu atbrīvots no analītiķa amata par 'Sieg Heil' sveicienu

Bijušais Nīderlandes futbola izlases uzbrucējs Marko van Bastens uz nedēļu atstādināts no analītiķa pienākumu pildīšanas raidsabiedrībā "Fox Sports" par fašistu sveiciena izrunāšanu sestdien tiešā ētera laikā, ziņo ziņu aģentūra AP.

Van Bastens "Sieg Heil" pateicis sestdien pēc vācu trenera intervēšanas tiešā ētera televīzijas šovā. Bijusī Nīderlandes futbola zvaigzne strādā par analītiķi "Fox Sports" un frāzi, kas nozīmē "Sveika, uzvara!" izmeta, kad kameras jau bija izslēgtas.

Van Bastena komentārs nedēļas nogalē paspruka nedēļas nogalē, kad Nīderlandes futbola klubi lika papildu uzsvaru uz cīņu pret rasismu ar minūtes klusuma brīdi mača sākumā.

Vēlāk šova laikā van Bastens atvainojās, bilstot, ka "man nebija nolūka šokēt cilvēkus."

"Fox Sports" pirmdien paziņojumā pavēstīja, ka norobežojas no van Bastena komentāra, nosaucot to par "stulbu un nepiemērotu", bet vēlāk Nīderlandes futbola zvaigzni uz nedēļu atstādināja no amata un viņa algu izmaksās Nīderlandes institūtam, kurš veicina zināšanas par Otro pasaules karu.

Van Bastens bija Amsterdamas "Ajax" un "Milan" klubu uzbrucējs, kā arī viena no lielākajām nīderlandiešu futbola zvaigznēm, kuras 1988.gadā uzvarēja Eiropas čempionātā.

Pēc spēlētāja karjeras beigām viņš trenēja Nīderlandes un citu valstu komandas, kā arī bija Starptautiskās futbola federāciju asociācijas (FIFA) vecākā amatpersona.