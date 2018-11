Latvijas basketbola čempionvienībai "Ventspilij" atgriešanās no FIBA Čempionu līgas spēles Itālijā izvērtusies piedzīvojumiem bagāta un no lidmašīnas reisa uz Rīgu izsēdināti divi komandas pārstāvji.

Ventspilnieki trešdienas vakarā Itālijā ar 88:74 pieveica spēcīgo "Sidigas Avellino" komandu, turnīrā gūstot trešo uzvaru septiņās spēlēs. Tā kā spēle Itālijas dienvidu pilsētiņā Avelīno bija trešdienas vēlā vakarā, tad komanda ceļu mājup sāka tikai ceturtdien, pa nakti paliekot viesnīcā.

Tomēr atpakaļceļš neizvērtās ērts. Komandai bija pārlidojums uz Frankfurti, kur nācās sešas stundas gaidīt reisu uz Rīgu. Ceturtdienas vakarā Latvijā komanda gan ieradās nepilnā sastāvā, jo no reisa tika izsēdināti divi tās pārstāvji. Viens no izsēdinātajiem bija komandas uzbrukuma līderis, "Ventspils" kapteinis Māris Gulbis, redzams portāla "Delfi" lasītāja Pētera iesūtītajā video. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija liecina, ka otrs izsēdinātais, visticamāk, ir komandas menedžeris Mārtiņš Rībens.

"22. novembra "Lufthansa" vakara reiss no Frankfurtes uz Rīgu aizkavējās pa divām stundām, jo daži BK "Ventspils" spēlētāji par agru sāka svinēt savu pēdējo uzvaru Itālijā. Apkalpe izsauca policiju," portālam "Delfi" raksta aculiecinieks Pēteris.

"Flightradar24.com" atrodamā informācija liecina, ka reisam no Frankfurtes bija jābūt pulksten 21:25 pēc vietējā laika, tomēr lidmašīna ceļu uz Rīgu sākusi pulksten 22:43. Latvijas galvaspilsētā lidmašīna nolaidusies pulksten 1:27 pēc vietējā laika, par nepilnu stundu nokavējot plānoto nosēšanos.

"Ventspils" kluba valdes priekšsēdētājs Ralfs Pleinics par notikušo ar komandu uzzināja no portāla "Delfi". Vēlāk viņš apstiprināja, ka Gulbis atgriezīsies tikai šodien un tad arī tiks skaidroti apstākļi. Pēc Pleinica teiktā, klubs vērsīsies pie "Lufthansa" pēc skaidrojuma un tad domās par nākamiem iespējamiem soļiem pret aviokompāniju, kas bez paskaidrojumiem izsēdinājusi sportistus.

Notikušā aculiecinieks apgalvo, ka incidenta nav bijis, bet vairāki spēlētāji bijuši alkohola reibumā. Pleinics portālam "Delfi" apliecināja, ka no reisa izsēdinātais Gulbis nav bijis alkohola reibumā, ko viņam apgalvojis pats basketbolists.

"Jāsaka, ka esmu lielā neizpratnē. Nav nekāda skandāla. Vienkārši paņemts un nocelts no reisa. Nav skaidrs, kādēļ tā noticis. Vērsīsimies pie kompānijas "Lufthansa" pēc skaidrojuma. No mūsu skatu punkta, tas bija kāda cilvēka lēmums, ka šī persona – Gulbis – nelido ar šo reisu. Mēs uzskatām, ka nebija neviena uzskatāma iemesla, lai viņš nelidotu," saka Pleinics. "Šobrīd viss ir miglā tīts. Vajag saprast, kādi bijuši patiesie iemesli. Varbūt tas bija drošības iemeslu dēļ, mēs jau to nezinām."

Aculiecinieks Pēteris portālam "Delfi" sacīja, ka daži no "Ventspils" pārstāvjiem izskatījušies iedzēruši, kad kāpuši lidmašīnā, tomēr nekādu incidentu vai nesaskaņu nav bijis. Tāpēc viņu izbrīnījis fakts, ka Vācijas kompānijas pārstāvji nav vēlējušies sākt lidojumu un palūguši diviem no "Ventspils" pārstāvjiem izkāpt. Sākotnēji lidmašīnas apkalpe esot informējusi, ka reiss kavēsies, bet vēlāk lidmašīnā iekāpuši seši policisti un aizveduši "Ventspils" pārstāvjus.

"Tā jau reiss bija vēlu, tad vēl šī kavēšanās," pikts bija aculiecinieks Pēteris.

"Runāju ar Māri un viņš uzskata, ka viņi ("Lufthansa" darbinieki) gribējuši parādīt savu spēku un varu. Gribam saprast, vai mūsu pārstāvjiem ir veiktas alkohola pārbaudes un kurš noteica, ka viņi ir iereibuši. Domāju, ka tagad būs "interesantas" attiecības ar "Lufthansa". Tas tikai vēlreiz apliecina – ja tev ir biļete uz reisu, tas negarantē, ka tu aizlidosi. Lidmašīnā pār tevi jebkuram ir vara, jebkurš tevi var izmest ārā, pat neko nepaskaidrojot," saka Pleinics.

Pleinics no Gulbja teiktā sapratis, ka lēmumu par izsēdināšanu pieņēmis lidmašīnas kapteinis. Basketbolists nav iesaistījies diskusijās, jo sapratis, ka tāpat nelidos ar šo reisu. Pleinics vairākkārt norādīja, ka Gulbis nav bijis alkohola reibumā un viņš tic basketbolistam.

"Ventspils" komandai piektdienas vakarā paredzēts treniņš, kurā, visticamāk, notikušais tiks apspriests un viesta skaidrība.