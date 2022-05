Video: 'AS Roma' aizsargs Mančīni pēc triumfa iedunkā komandas biedrus

Itālijas futbola klubs "AS Roma" trešdien Albānijā triumfēja jaunizveidotajā UEFA Konferences līgā, bet svinību laikā izcēlies itāļu komandas 26 gadus vecais aizsargs Džanluka Mančīni.

Romas klubs jaunā turnīra finālā Tirānā ar 1:0 pieveica "Feyenoord", izcīnot savu pirmo titulu Eirokausos kluba vēsturē. Pēc spēles beigām laukuma centrā Mančīni nokrita uz ceļiem un viņu sveikt pieskrēja arī pussargs Braiens Kristante, taču pēc mirkļa Mančīni ar dusmīgu seju atgrūda komandas biedru, cenšoties viņu arī iedunkāt.

Pēc trofejas saņemšanas komanda pulcējās uz kopbildi kopā ar iegūto kausu. Mančīni, kurš ir komandas kapteiņa asistents, bija pie kausa un trofeju pār viņa plecu apskatīt vēlējās ganietis Fēlikss Afena-Gjans. Mančīni sākumā viegli iepļaukāja Ganas futbolistu, tad komandas biedrs saņēma spēcīgāku pļauku un pēc tam Mančīni izdarīja apzinātu sitienu ar dūri, kas gan nesasniedza Ganas futbolistu.

"AS Roma" vai Mančīni pagaidām nav komentējuši notikušā iemeslus.

Why did Cristante and Mancini look like they have beef, they were ready to fight here after winning the trophy #UECL #Roma 😂😂😂 pic.twitter.com/l9FFokPJEK