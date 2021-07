Video: ASV izlases treneris Popovičs pēc otrā zaudējuma sastrīdas ar žurnālistu

ASV basketbola izlases treneris Gregs Popovičs pēc jau otrā vienības zaudējuma pārbaudes spēlē pirms Tokijas olimpiskajām spēlēm preses konferencē iesaistījās mēreni asā diskusijā ar kādu žurnālistu.

Ziņots, ka ASV basketbolisti pirmdien ar rezultātu 83:91 piekāpās Austrālijas izlasei, piedzīvojot otro zaudējumu divās pārbaudes spēlēs. Vienība sestdien zaudēja arī Nigērijas basketbolistiem. Zīmīgi, ka līdz šim kopš 1992. gada amerikāņi 56 pārbaudes spēlēs bija zaudējuši tikai divas reizes, bet tagad piedzīvotas divas neveiksmes divos mačos.

Valstsvienību pirmo reizi kādā no lielajiem turnīriem pārstāvēs Portlendas "Trail Blazers" zvaigzne Deimiens Lilards. Kāds no žurnālistiem vaicāja viņam par sajūtām pēc šādām ciešām spēlēm, ņemot vērā, ka Lilards parasti no malas varējis vērot, kā viņa kolēģi sagrauj citas valstsvienības.

Pēc Lilarda atbildes sarunā gan iejaucās arī Gregs Popovičs, kurš ar žurnālistu vairākkārt viens otru pārtrauca: "Tu iepriekšējā reizē uzdevi līdzīgu jautājumu, pieņemot neīstas lietas. Minēji šo komandu sagraušanu. Tas nekad nav noticis. Nezinu, kā tu to izdomāji."

"Apgalvojot, ka pagātnē citas komandas tika sagrautas, pirmkārt, tu izrādi necieņu pret citām komandām. Un pagājušā reizē mēs runājām par to pašu lietu – mums šajos turnīros bijušas ļoti ciešas spēles ar četrām piecām komandām. Labās komandas netiek sagrautas. Tas mēdz notikt dažos Pasaules kausa un olimpisko spēļu mačos, bet spēlēs starp labajām komandām parasti neviens nevienu nesagrauj. Tu veic neprecīzus pieņēmumus."

Gregg Popovich gets into exchange with reporter after Team USA's loss to Australia. pic.twitter.com/5XEp114qIh — SportsCenter (@SportsCenter) July 13, 2021

Vērts piebilst, ka 2019. gada Pasaules kausā ASV pirmajā apakšgrupā guva pārliecinošas uzvaras pret Japānu (98:45) un Čehiju (88:67), bet vien papildlaikā pieveica Turciju (93:92). Nākamajā turnīra fāzē ar +16 tika pieveikta gan Grieķija, gan Brazīlija, savukārt ceturtdaļfinālā vienība piekāpās Francijai (79:89), pārtraucot piecu pēc kārtas izcīnītu zelta medaļu sēriju pasaules lielākajos turnīros.

Līdzīgi rezultāti bija novērojami 2016. gada olimpisko spēļu grupu turnīrā, kurā ASV izrēķinājās ar Ķīnu (119:62) un Venecuēlu (113:69), bet aizvadīja spraigas spēles ar Austrāliju (98:88), Serbiju (94:91) un Franciju (100:97). Izslēgšanas spēles amerikāņi gan aizvadīja pārliecinošāk – 105:78 pret Argentīnu, 82:76 pret Spāniju un 96:66 finālā pret Serbiju.