Video: Biedriņa kvēlā atbilde NBA zvaigznei Karijam

Bijušais basketbolists Andris Biedriņš nav no aktīvākajiem sociālo tīklu lietotājiem, tomēr trešdien internetā parādījusies viņa video pateicība Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempionu Goldensteitas "Warriors" zvaigznei Stefenam Karijam.

Biedriņš savulaik četras sezonas plecu pie pleca cīnījās ar Kariju "Warriors" rindās, un abi šajā laikā sadraudzējās. 2. aprīlī Biedriņš svinēja 33. dzimšanas dienu, bet Karijs uz "Warriors" kārtējo spēli "Oracle Arena" ieradās "Warriors" krekliņā ar Biedriņa 15. numuru.

Pēc spēles Karijs, komentējot krekliņa uzvilkšanu, norādīja, ka Biedriņš kopā ar Džeisonu Ričardsonu, Stīvenu Džeksonu un Beironu Deivisu izveidoja to atmosfēru, kas valda "Oracle Arena" un kas palīdzēja tikt pie čempionu tituliem. "Viņi ir leģendas," sacīja Karijs.

Stephen Curry on how he's selected which jersey's he'll wear into the arena for final five #Warriors home games. Tonight: Andris Biedrins pic.twitter.com/lXoBJ1u5Bb — 95.7 The Game (@957thegame) April 3, 2019



Vēlāk atbildes sveicienu Karijam nosūtīja Biedriņš. Tiesa, Latvijas basketbolistam sveicienā angļu valodā izspruka arī necenzēti vārdi.