Video: Bļugers nepiekāpjas NHL raženākajam vīram Haram

Otrdien aizvadītajā Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē Pitsburgas "Penguins" uzbrucējs Teodors Bļugers iesaistījās asumos ar Vašingtonas "Capitals" aizsargu Zdeno Haru.

Jau ziņots, ka Bļugers ar rezultatīvu piespēli veicināja "Penguins" vienības vienīgo vārtu guvumu, bet viņa pārstāvētā komanda zaudēja ar rezultātu 1:3.

Latvijas izlases hokejists gan arī izcēlās pašā spēles ievadā, kad Bļugers saķērās ar līgas garāko spēlētāju Zdeno Haru. Hara divcīņas laikā trāpīja Bļugeram ar nūju pa seju. Latvijas hokejists uz to atbildēja, slovākam iesitot ar cimdu jeb, kā to sauc hokeja leksikā, "nomazgājot seju".

Abi hokejisti palika nesodīti, bet tūlīt pat Zdeno Hara nopelnīja spēles pirmo noraidījumu, tiekot sodīts par Džeika Gencela turēšanu.

Zdeno Chara with a stick to the face of Blueger #scumbagmove pic.twitter.com/1fiW8txWDd