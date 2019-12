Video: Bļugeru apceļ 'Penguins' zvaigznes Krosbijs un Malkins

Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Pitsburgas "Penguins" publicējusi kārtējo video, kurā divi no komandas hokejistiem sacenšas kādā spēlē, bet vieglā cietēja lomā nācās iejusties Latvijas izlases hokejistam Teodoram Bļugeram.

"Penguins" vienība jau iepriekš sponsora "KeyBank" vārdā nosauktajos izaicinājumos radījusi draudzīgas divcīņas starp komandas līderiem Jevgeņiju Malkinu un Sidniju Krosbiju.

Šoreiz abi uzbrucēji pārbaudīja savu meistarību metienos, kuros ripas vietā tika izmantota tenisa bumbiņa. Katrs pa mērķi trāpītais metiens veidoja ķēdes reakciju, pēc kura Bļugers iekrita mazā baseinā.

"Neviens debitants necieta šī video veidošanas procesā," materiāla aprakstā tiek teikts par Bļugeru.

No rookies were harmed in the making of this @keybank challenge. pic.twitter.com/dHp5kAWEcl