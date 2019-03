Otrdien aizvadītajā 2020. gada Eiropas čempionāta atlases spēlē Bosnijas un Hercegovinas futbola izlases līdzjutēji ar saukļiem atbalstīja nupat savainoto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Portlendas "Trail Blazers" centra pozīcijas spēlētāju Jusufu Nurkiču.

Nurkičs pirmdienas spēlē pret Rodiona Kuruca pārstāvēto Bruklinas "Nets" vienību pārdzīvoja šaušalīgu kājas savainojumu. Bosniešu centrs lauza kreisās kājas apakšstilba lielo un mazo liela kaulu, turklāt mazā liela kaula lūzums bija vaļējs.

Basketbolistam veiktā operācija aizvadīta veiksmīgi, un nav novēroti nervu vai muskuļu bojājumi, ziņo medija "The Athletic" žurnālists Šamss Čaranija.

