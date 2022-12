Video: 'Bruins' sistēmas vārtsargs izceļas ar vārtu guvumu

Ziemeļamerikas trešās spēcīgās hokeja līgas ECHL mačā ar vārtu guvumu izcēlies Fransuā Brasārs, kurš pārstāv Meinas "Mariners" komandu.

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Bostonas "Bruins" fārmkluba 28 gadus vecais vārtsargs mačā pret Adirondekas "Thunder" 20 sekundes pirms pamatlaika beigām ar metienu no savas laukuma puses panāca spēles gala rezultātu 5:2.

"Mariners" komandas vēsturē Brasārs kļuva par pirmo vārtsargu, kurš guvis vārtus.

🚨GOALIE GOAL🚨 @fbrass31 ripped a shot at the empty net and scored the first goalie goal in Maine Mariners history! #CatchTheCurrent @ECHL pic.twitter.com/2aGwZAToii