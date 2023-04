Video: Čempions Grīns rīkojas nesportiski un uzkāpj guļošam Sabonim

Ar nesportisku rīcību naktī uz otrdienu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas turnīra mačā izcēlās čempiones Goldensteitas "Warriors" spēlētājs Dreimonds Grīns, kurš apzināti uzkāpa lietuvietim Domantam Sabonim no Sakramento "Kings".

Incidents notika Rietumu konferences ceturtdaļfināla otrās spēles ceturtajā ceturtdaļā. Sabonis nokrita pēc cīņas groza tuvumā un, jau esot uz parketa, nedaudz satvēra Grīna labo kāju. Vienam no "Warriors" līderiem izdevās atbrīvoties, taču uzreiz pēc tam viņš ar visu svaru uzkāpa Sabonim uz vēdera. Tas lietuviešu basketbolistā raisīja milzīgas sāpes.

Par šādu rīcību astoņus punktus guvušais Grīns tika izraidīts no zāles. Sabonis maču varēja turpināt, bet pēcāk viņam tika veiktas pārbaudes, vai nav gūta kāda nopietnāka trauma.

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj