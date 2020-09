Video: Cigāri un šampanietis – 'Lightning' svin Stenlija kausa iegūšanu

Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubs Tampabejas "Lightning" pirmdien, 28. septembrī, otro reizi kluba pastāvēšanas vēsturē izcīnīja vienu no prestižākajām sporta trofejām – Stenlija kausu.

Ziņots, ka Stenlija kausa finālsērijas sestajā mačā "Lightning" ar 2:0 pieveica Dalasas "Stars", visā sērijā svinot panākumu ar 4-2.

Lai gan Covid-19 pandēmijas dēļ NHL Stenlija kausa "play off" risinājās bez skatītājiem, trofejas izcīnīšana hokejistiem bija emocionāls brīdis un pēc triumf ģērbtuvēs neizpalika bez šampanieša un cigāriem.

