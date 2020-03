Video: Dāvis Bertāns pieveic 'Globetrotters' basketbolisti četru punktu metienos

Latvijas izlases basketbolistam Dāvim Bertānam izaicinājumu cimdu metusi atraktīvā "Harlem Globetrotters" basketbola šova komanda.

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Vašingtonas "Wizards" basketbolists ar "Globetrotters" vienību, kura meklējusi kādu īpaši labu tālmetienu speciālistu, ticies marta ievadā.

Bertāns video fragmentā vispirms sacenšas ar Lakišu Satonu jeb "Swish" īpaši tālos trīspunktniekos jeb četru punktu metienos, kuri izpildāmi "Globetrotters" šova tipa spēlēs. Šajā duelī uzvaru izcīnīja Latvijas izlases uzbrucējs.

Savukārt pēcāk rūjienietis trijotnei piebiedrojās "astotniekā", lai palīdzētu izkārtot triecienu grozā "slam dunk" meistaram Maksam Pīrsam jeb "Hops".

Davis Bertans 🤝 Harlem Globetrotters

Earlier this month, the world famous @Globies challenged the Latvian Laser to a shooting challenge. 🔴⭐️🔵#RepTheDistrict | @DBertans_42 pic.twitter.com/G3KoYa1IX0