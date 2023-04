Video: Derouzena meita NBA mačā kliedz katru reizi, kad pretinieki izpilda soda metienu

Ar savdabīgu rīcību Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "play-in" mačā naktī uz ceturtdienu izcēlās Čikāgas "Bulls" līdera Demara Derouzena meita, kura kliedza katru reizi, kad pretinieki izpildīja soda metienus.

"Bulls" viesos ar 109:105 uzvarēja Toronto "Raptors", kas cīņas laikā nenosargāja 19 punktu pārsvaru.

Toronto komandai šajā cīņā bija vāja soda metienu precizitāte - tikai 50% jeb 18 trāpīti metieni no 36. Tikmēr "Bulls" 18 "sodiņus" iemeta vien ar 22 mēģinājumiem. Visticamāk, dažus no šiem neprecīzajiem "Raptors" soda metieniem ietekmēja Derouzena meita Diāra, kura kliedza katru reizi, kad mājinieki izpildīja savus metienus.

Chicago Bulls win! Shout out to DeMar DeRozan's daughter for her contribution🤣

DeMar DeRozan's daughter really got herself a highlight reel 😂 pic.twitter.com/0r79PYHkES

Pats Derouzens bija viens no galvenajiem "Bulls" uzvaras kaldinātājiem, jo guva 23 punktus. Viņš savulaik spēlēja tieši Toronto klubā.

Kā pēc mača norādīja basketbolists, meita uzstājīgi esot vēlējusies apmeklēt šo maču, vairākkārt viņam par to prasījusi, taču tā dēļ nāktos kavēt skolu. Derouzens sākumā esot bijis pret, bet beigās tomēr ļāvis viņai apmeklēt spēli. "Esmu gandarīts, ka ļāvu viņai nākt uz spēli. Noteikti tagad esmu viņai parādā."

"I said you can miss one day of school and come to a game... I'm glad I did."

Diar DeRozan's free throw distraction came up clutch for the Bulls tonight 🤣 pic.twitter.com/Z1EZvORC10