Video: Dramatisku zaudējumu piedzīvojušais Kiris gandrīz ar raketi trāpa bumbiņu padevējam

Allaž emocionālais Austrālijas tenisists Niks Kiris Indianvelsas turnīrā dramatiskā cīņā ar 6-7 (0:7), 7-5, 4-6 piekāpās Rafaelam Nadalam, un pēc neveiksmes reaģēja ļoti asi, gandrīz trāpot ar raketi bumbiņu padevējam.

Pēc piedzīvotā zaudējuma Kiris un Nadals pie tīkla paspieda viens otram roku, bet tad austrālietis meta raketi pret zemi un tā pēc atsitiena lidoja bumbiņu padevēja virzienā. Jaunietis no raketes izvairījās.

No le da la raqueta de Kyrgios al recogepelotas por reflejos. Qué vergüenza. pic.twitter.com/jEWtZvUtbF — Germán Abril (@gerebit0) March 18, 2022

"Protams, tāds nebija mans mērķis. Es metu raketi, tā atsitās pret zemi un tad gandrīz viņam trāpīja. Esmu tikai cilvēks, tādas lietas gadās. Protams, tā bija ļoti liela neveiksme. Es domāju, ja mēģinātu to izdarīt vēlreiz, ar miljons mēģinājumiem man tas neizdotos. Ko vēl gribat, lai es saku? Rakete bija trīs metrus no viņa. Vai tiešām mēs par to runāsim pēc šādas spēles pret Nadalu? Rakete viņam netrāpīja, tas bija negadījums un šī situācija noteikti nebija tāda, kā Aleksandram Zverevam," preses konferencē pēc mača teica Kiris.

Tomēr Nadals uzskata, ka šādas situācijas ir jāizskauž pašā saknē.

"Tādas situācijas atkārtojas arvien biežāk. ATP tas ir jāpārtrauc, citādāk kādā brīdī kaut kas nopietns atgadīsies," intervijā tenisa žurnālistam Luidži Gato teica Nadals.

Nadals jau pēc Aleksandra Zvereva nesportiskās rīcības aicināja tenisā ieviest stingrākus sodus.