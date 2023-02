Video: Draudzīga dāvana – futbolists ideāli piespēlē bijušajam komandas biedram

ASV futbola līgā (MLS) ar kuriozu gūtiem vārtiem un uzvaru svētdien, 26. februārī, debitēja Sentluisas "City SC" klubs, kas ar 3:2 pieveica "Austin FC".

Spēles 78. minūtē, kad Sentluisas komanda zaudēja ar 1:2, Ostinas kluba aizsargs Kips Kellers "uzdāvināja" vārtu guvumu pretiniekiem. Saspēlējoties savu vārtu tuvumā, Kellers piespēlēja Džaredzam Stroudam, kurš agrāk spēlēja "Austin FC", bet šobrīd jau pārstāv "St. Louis City SC". Strouds dāvanu no bijušā komandas biedra izmantoja un panāca 2:2.

Pēc astoņām minūtēm Sentluisas futbolisti guva vēl vienus vārtus un ar uzvaru debitēja MLS čempionātā. Sentluisas klubs izveidots 2019. gada augustā un šogad debitēja MLS, kurā līdz ar to tagad ir 29 komandas.

Bizarre goal in MLS last night as Austin defender Kipp Keller passes to former teammate Jared Stroud, now at St Louis, as if was still on his team. pic.twitter.com/dfLWVfQzmk