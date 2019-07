Video: Drosmīgs solis - Mesi fans ar 'Barcelona' krekliņu 'Real Madrid' tribīnē

Pagājušās nedēļas nogalē kāds pārdrošs Lionela Mesi un "Barcelona" fans atļāvās viesoties nīstāko naidnieku nometnē - "Real Madrid" fanu sektorā.

Pagājušās nedēļas nogalē pārbaudes spēlē ASV spāņu klubu duelī Madrides "Atletico" ar 7:3 uzvarēja "Real Madrid".

Spēles gaitā Ņūdžersijas "MetLife Stadium" tribīnēs "Real Madrid" atbalstītāju sektorā viens no līdzjutējiem rokās sāka vicināt "Barcelona" zvaigznes Mesi kreklu. Protams, ka "Karaliskā kluba" pārstāvji ar šādu provokāciju nebija apmierināti, raidot "Barcelona" līdzjutēja virzienā plastmasas alus kausus un dažādus priekšmetus. Bravūrīgajam fanam neizdevās nosargāt "karogu", jo vienam no "Real Madrid" līdzjutējiem izdevās izraut Mesi kreklu no viņa rokām.