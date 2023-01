Video: Džokovičs nikns uz iereibušu fanu un mudina viņu izdzīt no arēnas

Serbijas tenisa zvaigzne Novāks Džokovics ceturtdien sasniedza sezonas pirmā "Grand Slam" - Austrālijas atklātā čempionāta - trešo kārtu, taču mačs neiztika bez incidenta.

Otrās kārtas spēlē pasaules piektā rakete Džokovičs ar 6-1, 6-7 (5:7), 6-2, 6-0 uzvarēja Francijas tenisistu Enco Kuko (ATP 191.). Uzvarēt mačā serbam neliedza pat kājas savainojums, kā dēļ viņš bija spiests ņemt arī medicīnisko pārtraukumu.

Tomēr lielu uzmanību šajā spēlē izpelnījās kāda neliela līdzjutēju grupiņa, kas uz maču acīmredzot bija ieradusies kunga prātā un skaļi veltīja izteikumus Džokovičam, īpaši viens cilvēks. Ceturtajā setā serba nervi neizturēja un viņš lūdza tiesnesi kaut ko darīt lietas labā. Kaut gan soģis atzina savu bezspēcību, galvenais vaininieks pēc tam atstāja tribīnes.

"Viņš ir nejēgā piedzēries. Šis cilvēks nav šeit ieradies, lai skatītos tenisu," tiesnesim teica Džokovičs.

"The guy's 𝐝𝐫𝐮𝐧𝐤 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐡𝐢𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝... he's not here to watch tennis!"

A furious Novak Djokovic pleads with the umpire to remove a loud spectator from the audience 😤#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/IiASc4pyEj