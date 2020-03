Video: Ēģiptes futbola līgā vārtus guvis 75 gadus vecs rekordists

Ēģiptes trešajā augstākajā futbola līgā vārtus guvis 75 gadus vecais Ezeldins Bahaders, kurš vēlas iekļūt Ginesa rekordu grāmatā kā pasaulē vecākais futbolists, ziņo medijs BBC.

Bahaders, kuram jau ir seši mazdēli, sestdien "6. oktobra" komandas rindās debijas mačā aizvadīja visas 90 minūtes, kā arī realizēja 11 metru soda sitienu. Viņa pārstāvētā komanda spēlēja neizšķirti 1:1 pret "Genius" vienību.

"Kļuvu par vecāko profesionālo futbolistu, kurš oficiālā spēlē guvis vārtus," pēc spēles izteicās Bahaders. "Negaidīju, ka to paveikšu, bet tas izdevās spēles pēdējā minūtē. Biju savainots un cerēju uz visu 90 minūšu, kā arī nākamā mača nospēlēšanu."

75-year-old Ezzeldin Bahadur scored on his debut and only needs to play one more game to become the oldest player ever! 😱👴 pic.twitter.com/qMYjTU6f6m