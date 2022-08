Video: Emocionālais Usiks pirms titulcīņas pret Džošua dzied ukraiņu tautasdziesmu

Ukraiņu bokseris Oleksandrs Usiks pirms šonedēļ gaidāmās titulcīņas pret britu Entoniju Džošua trešdien preses konferencē dziedāja slavas dziesmu Ukrainai, kuru vēl joprojām nomāc karš.

Usikam šobrīd pieder Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas smagsvaros. Tās viņš ieguva pēc pērn izcīnītās sensacionālās uzvaras pār to pašu Džošua.

Sestdien abiem Saūda Arābijā būs atkārtota tikšanās, bet trešdien bokseri tikās aci pret aci. Preses konferencē Usiks bija tērpies tautastērpā un dziedāja ukraiņu tautasdziesmu, tādējādi mudinot cilvēkus pievērst uzmanību notikumiem Ukrainā un atbalstīt viņa dzimteni Krievijas nepamatoti uzsāktajā karā.

Oleksandr Usyk breaks out into song after going head-to-head with Anthony Joshua 🎤pic.twitter.com/EkHXlXzvER