Video: 'Fiorentina' pēc viesošanās Edinburgā atstāj cūciski nesakoptas ģērbtuves

Nepieklājīgi un neviesmīlīgi Skotijā uzvedušies Itālijas slavenā kluba "Fiorentina" spēlētāji, kuri ceturtdien Edinburgā aizvadīja maču pret vietējo "Hearts" komandu.

UEFA Konferences līgas turnīrā Latvijas čempioni RFS A grupas spēlē ceturtdien savās mājās sensacionāli cīnījās neizšķirti 0:0 ar Turcijas vienību "Bašakšehir", bet tikmēr Edinburgā otrajā šīs grupas mačā "Fiorentina" ar 3:0 (2:0) pieveica "Hearts", kas praktiski visu otro puslaiku spēlēja mazākumā.

"Fiorentina" pēc spēles sarūgtināja "Hearts" vēl arī ģērbutvēs, jo sev atvēlētās telpas atstāja piedrazotas un lielā nekārtībā. Sociālajos tīklos ievietotajā video redzams, ka grīda piedrazota ar papīra glāzēm, dažādiem plastmasas iesaiņojumiem, bet komandai atvēlētie dvieļi nometsi, kur nu pagadījās. Kā sušķi "Fiorentina" spēlētāji uzvedušies arī labierīcībās un arī citās telpās.

This is the condition that the Fiorentina players left the away dressing room in last night… pic.twitter.com/6hWQFs0e9b