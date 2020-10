Video: Gada neraža - 'Copenhagen' neticami zaudē vārtus

Vienus no neveiksmīgākajiem vārtu zaudējumiem ceturtdien, 1. oktobrī, UEFA Eiropas līgā piezīvoja Dānijas klubs "Copnehagen", kas pēc šī vārtu zaudējuma arī izstājās no turnīra.

Eiropas līgas "play off" mačā savā laukumā "Copenhagen" ar 0:1 piekāpās Horvātijas vienībai "Rijeka", vienīgos vārtus zaudējot futbolā neredzētā veidā.

Dzīvē ir brīži, kad sakrīt "visas kārtis". Šajā gadījumā "kārtis sakrita" par labu "Rijeka", bet "Copenhagen" klubs ilgi atcerēsies šo momentu.

Spēles 20. minūtē divu "Copenhagen" un viena "Rijeka" vīra gaisa duelī uzvarētāji bija horvāti, jo bumba atleca pie Franko Andrijaševiča. Netālu no soda laukuma viņu centās apturēt Kopenhāgenas futbolists, kurš gan paslīdēja un neveikli "nopļāva" komandas biedru, nevis pretinieku. Andrijaševičs sita pāri vārtsargam, bet bumba trāpīja pa vārtu pārliktni. Bet šajā brīdī "palīgā" piesteidzās dāņu aizsargs Peters Ankersens, kuram trāpīja atlēkusī bumba un ielidoja vārtos.

Kuriozais gols kļuvis virāls un sociālajos tīklos video jau savācis gandrīz piecus miljonus skatījumu.

Franko Andrijašević 🇭🇷 hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!

Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f