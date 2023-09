Video: Girgensons pēc treniņspēles pasakās 'Sabres' faniem

Nacionālajā hokeja līgā (NHL) sākusies gatavošanās jaunajai sezonai, kuras laikā klubi aizvada pārbaudes spēles ne tikai savā starpā, bet arī treniņspēles kluba hokejistu starpā. Pēc vienas no šādām spēlēm Bufalo "Sabres" hokejists Zemgus Girgensons pateicās komandas faniem, norādot, ka tieši fani ir tie, kas motivē komandu, redzams "Sabres" publicētajā video.

"Paldies, ka ieradāties uz spēli. Spēlētāji ļoti novērtē, ka jūs pienesat mums enerģiju, padarot mūsu spēli labāku," sacīja Girgensons, aicinot fanus un komandu kopā sasniegt augstus mērķus šajā gadā.

Thank you to everyone who came out to the Blue & Gold Scrimmage today! 🙌#LetsGoBuffalo | @Ticketmaster pic.twitter.com/90eouBQPCm