Video: Grīna agresīvais sitiens 'Warriors' komandas biedram Pūlam

ASV tabloīds TMZ publicējis video no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Goldensteitas "Warriors" treniņa, kurā viens no komandas līderiem Dreimonds Grīns agresīvi iesita komandas biedram Džordanam Pūlam.

Jau iepriekš tika ziņots par šo incidentu, un Grīnam draudēja disciplinārsods no komandas. Vēlāk izskanēja informācija, ka Grīns nožēlo notikušo un esot atvainojies, kas viņam esot ļāvis izvairīties no disciplinārsoda.

Piektdien TMZ publicēja video no "Warriors", un to, visticamāk, nopludināja viens no "Warriors" darbiniekiem. Redzams, ka Grīns ļoti agresīvi metās virsū komandas biedram.

Draymond Green punching Jordan Poole during practice 😳 pic.twitter.com/sliuf0doJj — Complex Sports (@ComplexSports) October 7, 2022