Video: 'Grizzlies' basketbolisti izbauda spēli un pievienojas līdzjutēju vilnim

Pie pārliecinošas uzvaras Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā naktī uz piektdienu tika Memfisas "Girzzlies" basketbolisti, kuri cīņas beigās uzvaru atzīmēja ar skatītājiem.

"Grizzlies" savā laukumā ar 142:101 (33:18, 37:23, 47:30, 25:30) sagrāva spēcīgo Milvoki "Bucks", tiekot pie savas septītās uzvaras pēc kārtas. Spēles liktenis bija zināms jau krietnu brīdi pirms mača beigām, tā izskaņā laukumā dodoties komandu rezervistiem. Savukārt uz soliņa esošie "Grizzlies" basketbolisti, tostarp līderis Dža Morants, piecas minūtes līdz spēles beigām pievienojās saviem līdzjutējiem un kopā ar viņiem veidoja skatītāju vilni. Sociālajos tīklos jau izskanējis viedoklis, ka šāda basketbolistu rīcība ir neciešas izrādīšana pretiniekiem.

The Grizzlies bench is participating in the wave with fans 😅 pic.twitter.com/98QGHhJyIv