Sporta raidījumā "Hattrick ar Puči" šonedēļ viesosies viens no Latvijas hokeja izlases rudens sabraukuma dalībniekiem Kārlis Čukste, kurš pēdējos piecus gadus pavadījis mācoties un studējot ASV.

Lai iegūtu maģistra grādu biznesa administrācijā viņam vēl jānoliek eksāmeni trijos kursos. Tomēr Covid-19 ieviesis savas korekcijas. Kvinipiakas Universitātes ienākumiem samazinoties, viņam par to nu būs jāmaksā no savas kabatas, lai arī ar savām hokeja prasmēm bija nopelnījis stipendiju, kas sedz 62 500 dolāru lielo studiju gada maksu.

Šīs situācijas risināšanai par ļaunu nenāks nule noslēgtais līgums ar AHL komandu "San Jose Barracuda", uz kuru Kārlis, kuš šobrīd Latvijas čempionātā palīdz MOGO/LSPA komandai, dosies jau janvārī. Tas būs vēl viens pārdomāts solis ceļā uz lielo mērķi – spēlēšanu NHL klubā "San Jose Sharks", kas Kārli 2015.gada draftā izvēlējās piektajā kārtā ar 130.numuru.

Par dzīves "labākajiem gadiem" universitātē, par to, kāpēc nesenā uzvara novājinātajā "Deutschland Cup" Latvijas izlasei bijusi tik svarīga un par to vai viņa sirds vēl brīva – par to visu plašā sarunā ar Armandu Puči.

Tāpat raidījumā Puče lasīs starp rindām Latvijas skaļākos ziņu virsrakstus, tai skaitā LBS vietā nosaucot Latvijas gada basketbolistus un iesakot ko darīt Pēterim Skudram Rīgas "Dinamo" rindās. Savukārt fizioterapeite Agneta Liepājniece iztirzās bailes sportā un ārpus tā.

Jaunākā "Hattrick ar Puči" epizodi pirmdienas, 30. novembra, vakarā pulksten 21:00 "Helio TV" kanālā "Best4Sport.TV" vai "Hattrick" "YouTube" kanālā, bet trešdienas vakarā kanālā 360TV.