Denveras "Nuggets" zvaigzne Nikola Jokičs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) izslēgšanas spēļu mačā pret Fīniksas "Suns" saņēma tehnisko piezīmi, kad, dodoties pēc bumbas tribīnēs, pagrūda pretinieku komandas īpašnieku Metu Išbiju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mačā "Suns" uzbrucējs Džošs Okogī steidza pēc bumbas un ielidoja tribīnēs. Bumba nonāca Išbijas rokās. Jokičs gribēja bumbu atgūt, taču "Suns" īpašnieks nesteidzās to atdot, un "Nuggets" zvaigzne viņam to izrāva no rokām. Tad basketbolists nedaudz viņu pagrūda.

Jokičs par šo incidentu tika pie tehniskās piezīmes, bet uz nākamo maču viņam draud arī diskvalifikācija. Tāpat viens līdzjutējs tika izraidīts no zāles, jo viņš arī gribēja pagrūst Jokiču.

Jau vēstīts, ka "Suns" šajā mačā uzvarēja un izlīdzināja rezultātus sērijā.