Video: Kanādas F-1 posma mājinieks Latifi treniņos notriec murkšķi

Kanādas F-1 pilots Nikolass Latifi no "Williams" komandas savās mājās notiekošajā posmā Monreālā treniņbraucienos piedzīvoja nepatīkamu incidentu, kad notrieca pāri trasei skrienošo murkšķi.

Treniņbraucienu laikā vairāki piloti bija spiesti izvairīties no dzīvniekiem trasē, tomēr trešajos treniņbraucienos Latifi pēc otrā pagrieziena paātrinājās otrajā taisnē. Tieši tajā brīdī pāri ceļam skrēja murkšķis, no kura pilots izvairīties nespēja.

Latifi uzreiz sazinājās ar savu komandu, un viņš šķietami pārdzīvoja par notikušo. Pēc tam viņš uzreiz apsprieda mašīnas stāvokli un devās pie mehāniķiem boksos.

Video dzirdama necenzēta leksika.

latifi hit a groundhog in FP3 and he sounded so sad😭💔 pic.twitter.com/TLjph3aKPY



Jau vēstīts, ka posmā Kanādā uzvarēja Makss Verstapens no "Red Bull" komandas, savukārt Latifi ierindojās 16. pozīcijā.

Tonight's show will be dedicated to this fella, may you fly high ❤️ pic.twitter.com/cllEvblL2v