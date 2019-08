Video: Karstasinīgais beisbols – kautiņš aptur MLB spēli

Lai gan beisbols nav kontakta sporta veids un incidenti laukumā ir reta parādība, pasaules spēcīgākās līgas MLB spēle pārtraukta uz brīdi kautiņa dēļ.

MLB spēlē starp mājinieci Sinsinati "Reds" un Pitsburgas "Pirates" tika apturēta devītajā "iningā" "Reds" pičers Amirs Garets pēkšņi nometa cimdu un skrēja pie "Pirates" soliņa, uzsākot kautiņu. Kautiņš un grūstīšanās turpinājās vairākas minūtes, spēles organizatori pat solīja iesaistīt policiju, pēc kā tikai beisbolisti nomierinājušies.

Pēc incidenta pieci spēlētāji tika izraidīti no spēles. Visticamāk, MLB piespriedīs bargākus sodus, bet pašā mačā ar 11:4 uzvaru svinēja "Pirates".

This happened last night in Cincy.