Polijā šajās dienās notiek cīņa par pasaules čempiones titulu dambretē starp Krievijas pārstāvi Tamāru Tansikužinu un polieti Natāliju Sadovsku. Sportiskos notikumus gan aizēnojis cits gadījums – partijas laikā spēles sekretārs bijis spiests noņemt Krievijas karogu, jo tā lietošanu liedz starptautiskās sankcijas.

Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) piespriestās sankcijas nepieļauj Krievijas karoga izmantošanu augstākā līmeņa sacensībās, un tas attiecas arī uz cīņu par pasaules čempiones titulu dambretē. Ceturtās partijas laikā spēles sekretārs Jaceks Pavļickis klusiņām pienāca pie galdiņa, nomainīja uzlīmi uz galda un arī noņēma Krievijas karogu no galda.

"Man piezvanīja bijušā Polijas sporta ministra (pašreizējā WADA prezidenta) Vitolda Banki vārdā un lūdza noņemt no galda Krievijas karogu, lai gan norit partija. Nezināju, kā reaģēs Tamāra, bet man to vajadzēja izdarīt. Pasaules dambretes federācija (FMJD) nebija ievērojuši Krievijai piespriestās sankcijas. Ja mēs to nebūtu izdarījuši, WADA draudēja izslēgt FMJD," skaidroja Pavļickis, kurš savulaik bija Eiropas Dambretes federācijas vadītājs.

Notikušais izraisījis asu reakciju Krievijā, par to izteicies Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, jautājums apspriests arī Krievijas Valsts domē. Polijas puses pārstāvji atvainojušies par notikušo Krievijas sportistei.