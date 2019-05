Video: Krīt arī varenie - Putins pēc hokeja mača aizķeras aiz paklāja

Krievijas prezidents Vladimirs Putins maijā ierasti piedalās Krievijas amatieru sacensību – Nakts hokeja līgas – gala pasākuma Zvaigžņu spēlē. Šoreiz vienam no pasaules ietekmīgākajiem valstsvīriem šajā pasākumā gadījās ķibele.

Pēc spēles dalībnieki veica goda apli Soču hokeja arēnā, bet Putins nepamanīja izritināto paklāju un aizķērās aiz tā. Kā ierasts dažādos pasākumos Krievijā, Putins kā pirmais slidoja apkārt laukumam un pārējie dalībnieki viņam aiz muguras. Citi hokeja mača dalībnieki pamanīja priekšā esošo paklāju, tomēr Putinu "izglābt" no neveiklās situācijas neizdevās. Putins pēc kritiena gan pats piecēlās kājās un šķietami bez traumām turpināja klātesošo sumināšanu.

Kā pēc notikušā ironizēja sociālo tīklu lietotāji, Putins mačā iemeta astoņus vārtus, apspēlējot daudzus pretiniekus, bet paklāju pieveikt viņam neizdevās.

WATCH: Putin scores 8 goals in an exhibition hockey game in Russia pic.twitter.com/XePFMRIej9

Russian President Vladimir Putin scored eight goals in his annual charity game, beating everybody on the ice.

Except the red carpet...

(Please don't hack me)@7ElevenCanada #ThatsHockey pic.twitter.com/KTHeB2zYLG