Video: Kurucs 'nemaz necenšoties' pārspēj komandas biedru peldēšanā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komanda Bruklinas "Nets" publiskojusi video, kurā latvietis Rodions Kurucs peldēšanas sacensībās pārspēja komandas biedru Garetu Templu.

@RODIONS1 wasn't afraid to talk that talk after beating @GTemp17 in a swimming race 😬 pic.twitter.com/c3q5PXuKl0 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) July 14, 2020

"Nets" komanda jau atrodas Orlando, kur "ESPN Wide World of Sports" kompleksā gatavojas sezonas noslēgumam. Kādā no treniņiem Bruklinas komanda darbojās baseinā. Vienās no sacensībām Kurucs peldēšanā pieveica Templu.

Pēc tam viņš visiem vairākkārt norādīja: "Es nemaz necentos".

Šosezon cēsnieks piedalījās vien 39 NBA mačos, vidēji sakrājot 12,8 minūtes un 4,2 punktus spēlē.