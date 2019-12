Video: 'Lakers' leģenda Braients pārsteidz Dončiču

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Lakers" leģenda Kobe Braients svētdien pārsteidzis Dalasas "Mavericks" slovēņu zvaigzni Luku Dončiču.

Kristapa Porziņģa un Dončiča pārstāvētā "Mavericks" svētdien Losandželosā ar 95:108 piekāpās "Lakers" komandai, kuras mājas spēles regulāri apmeklē Braients. Arī šoreiz Braients bija skatītāju pirmajās rindās pie laukuma malas.

Vienā no epizodēm, kad Dončičs ievadīja bumbu laukumā aiz sānu līnijas, Braients laukuma malā veltīja slovēnim dažus vārdus. Dončičs domāja, ka tas ir kāds uzmācīgs fans, bet pagriezās un ieraudzīja Braientu, paspiežot viņam roku.

Pēc spēles abi basketbola spīdekļi sarunājās laukuma malā, bet pēc mača žurnalistiem Dončičs atklāja, ka Braients ar viņu runājis slovēņu valodā.

Mavericks' Luka Doncic on meeting w/ Lakers legend Kobe Bryant: "He was talking Slovenian. He was talking my language. I was really surprised." pic.twitter.com/IE9sLtZ2TZ