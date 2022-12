Video: Lukašenko sašutis, ka Baltkrievijas futbolisti nespēlē Pasaules kausā

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko vienā no sapulcēm "uz paklāja" izsauca sporta nozares atbildīgās personas, veltot kritiku par sporta attīstību valstī. Starp pārmetumiem Lukašenko arī pauda neapmierinātību ar Baltkrievijas izlases nespēlēšanu Pasaules kausā futbolā, kas šobrīd risinās Katarā.

Jābilst, ka Baltkrievijas futbolisti ne reizi nav spēlējuši ne Pasaules kausa, vai Eiropas čempionāta finālturnīros.

"Šobrīd notiek Pasaules kauss (futbolā), bet kaut kā neredzu tur mūsu futbolistus. Mūsu futbolistu nav pat tuvumā. Es skatos un salīdzinu mūsu futbolistu sniegumu ar to, ko tur (Katarā) rāda sportisti. Turklāt viņi tur spēlē ziemā. Kā bijušais futbolists, varu teikt, ka man ir baisi skatīties. Šis sports, tāpat kā dauzi citi, ir šausmīgā stāvoklī. Bet kādreiz, ieceļot jūs šajā amatā, cerēju, ka jūs - kā armijas cilvēks, kas mīl sportu un saprot to – pagriezīsiet lietas tur," Lukašenko sapulcē "strostēja" Baltkrievijas Sporta un tūrisma ministru Sergeju Kovaļčuku.

Alexander Lukashenko held a televised meeting with his minister of sport to decry the state of football in Belarus

