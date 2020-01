Video: Masveida kautiņš ASV studentu basketbola spēlē

Sāncenses Kanzasas un Kanzasas Štata universitāšu basketbola komandas otrdien aizvadīja Amerikas Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) regulārās sezonas spēli, kuras noslēgumā abas vienības izkāvās.

Spēlē uzvaru ar rezultātu 81:60 guva Kanzasas universitāte, kurai arī bija iespēja noslēgt maču ar bumbu savās rokās. Taču Kanzasas Štata universitātes pārstāvis Dežons Gordons atbruņoja pretspēlētāju un devās pretuzbrukumā, kura noslēgumā viņa metienu bloķēja Silvio de Souza.

Abu spēlētāju sadursme izveidoja konfliktu, kuram pievienojās uz abu komandu rezervistu soliņiem sēdošie basketbolisti.

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC

Kautiņam turpinot norisināties ārpus laukuma, de Souza arī bija tā epicentrā. Basketbolists uz brīdi grasījās sist pretiniekam ar krēslu, bet viņu apturēja komandas treneris Džerancs Hovards.

Abu vienību basketbolisti nākamo 24 stundu laikā var sagaidīt sankcijas no NCAA vadības.

I think this is maybe the best angle of the Kansas - KState fight pic.twitter.com/jhMPiQTO7l