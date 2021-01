Video: 'Mavericks' aizsargs Hārdavejs saņem rupju sitienu pa kājstarpi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Denveras "Nuggets" zvaigzne Džamals Marejs pirmdien izpelnījās diskvalificējošo piezīmi pēc sitiena ar dūri pa Dalasas "Mavericks" aizsarga Tima Hārdaveja kājstarpi.

Atgadījums notika trešajā ceturtdaļā, kad "Mavericks" komanda jau bija mazliet sadeldējusi 12 punktu lielo deficītu, pie kura tā devās puslaika pārtraukumā. Hārdavejs cieši nospēlēja pret Mareju aizsardzībā, pret ko Denveras komandas basketbolists atbildēja ar rupju sitienu.

"Pieņemu, viņš bija neapmierināts, ka tiesneši nenosvilpa piezīmi," pēc mača noteica Hārdavejs. "Darīju, ko vien varēju, lai neļautu viņam saņemt bumbu. Pārējo man vairs nav jāskaidro. Tā mēdz notikt."

Marejam tiesneši piešķīra otrās pakāpes nesportisko piezīmi, kas uzreiz nozīmē spēlētāja diskvalificēšanu no mača. Savukārt Hārdavejs uzreiz pēc epizodes izcēlās ar septiņiem punktiem pēc kārtas.

"Mavericks" komanda gan nespēja izraut uzvaru, spēlē piekāpjoties ar rezultātu 113:117.

Jamal Murray was ejected after this play on Tim Hardaway Jr. pic.twitter.com/VtxEXAoQDN