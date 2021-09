Video: Merzļikins uz jaunās ķiveres godina Kivlenieku

Nacionālās hokeja līgas (NHL) kluba Kolumbusas "Blue Jackets" latviešu vārtsargs Elvis Merzļikins nākamajā sezonā spēlēs ar jaunu ķiveri, kas veltīta pāragri no dzīves aizgājušā komandas biedra, Latvijas izlases vārtsarga Matīsa Kivlenieka piemiņai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Merzļikins sociālajos tīklos ievietojis īsu video ar jauno ķiveri. Ķiveri rotā skaitlis "80" – numurs, ar kādu spēlēja Kivlenieks. Uz viena sāna ķiverei ir uzzīmēts komiksu un filmu varonis Džokers, kas bija atveidots arī uz Kivlenieka ķiveres. Tāpat ķiveri rotā uzraksts "You saved the last puck, little brother" ("Tu atvairīji savu pēdējo ripu, mazais brāli").



Kivlenieka dzīve aprāvās traģiskā negadījumā šī gada 4. jūlijā. Ballītē pie vārtsargu trenera bija gan Kivlenieks, gan Merzļikins ar savu sievu Aleksandru, kas tobrīd bija bērna gaidībās. Pirotehnikai aizejot greizi, šāviņš nogalināja Kivlenieku. Merzļikins pēc tam pauda, ka nelaimes brīdī Matīss ar savu ķermeni no nāves paglābis grūtnieci Aleksandru un viņu pašu.

Dzīves laikā Kivlenieks bijis gluži kā mazais brālis gan Elvim, gan viņa sievai, ko nav slēpis Merzļikins. Augusta beigās Merzļikina ģimenē pasaulē nāca dēls, kuram, godinot Kivlenieku, dots vārds Nokss Matīss.