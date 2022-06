Video: 'Miermīlīgais' beisbols – MLB mačā izkaujas abas komandas

Pamatīgs jandāliņš svētdien izcēlās Augstākās beisbola līgas (MLB) mačā, kurā izkāvās Losandželosas "Angels" un Sietlas "Mariners" komandas, kā arī laukumā tika uzmestas saulespuķu sēklas.

"Angels" un "Mariners" spēlē Anaheimā karsti bija ne tikai laukumā, bet arī uz rezervistu soliņiem, abu komandu pārstāvjiem provocējot vienam otru. Beigu beigās no mača tika izraidīti astoņi cilvēki – seši spēlētāji un abi galvenie treneri. Tāpat sagaidāms, ka tuvākajā laikā no līgas puses sekos bargākas sankcijas un tiks piemērotas diskvalifikācijas.

Milzīgā incidenta sakne meklējama jau sestdien, kad arī abas komandas aizvadīja savstarpēju maču. Vienā no epizodēm "Mariners" spēlētājs Ēriks Svonsons meta pa "Angels" beisbolista Maika Trota galvu. Šāda rīcība beisbolā nav pieņemta. "Ja vēlies man trāpīt, met pa ribām, taču ne pa galvu. Nezinu, kāds bija Svonsona nodoms, taču tā rīkoties nedrīkst," uzsvēra Trots. Savukārt Svonsons norādīja, ka vienkārši kļūdījies.

The Angels were acting like the Mariners and Swanson were deliberately throwing at Trout in a 5-3 game in the bottom of the 9th. And they already threw at Julio Rodriguez. pic.twitter.com/kr97XoGTrI