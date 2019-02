Video: Mourinju piedzīvo kuriozu neveiksmi pēc simboliskā iemetiena pirms KHL mača

Slavenais futbola treneris Žozē Mourinju bija ieradies Balašihā, lai klātienē vērotu Omskas "Avangard" spēli pret Sanktpēterburgas SKA, tomēr viņš piedzīvoja kuriozu neveiksmi, kad veica simbolisko iemetienu.

Mourinju veica iemetienu pirms mača, kurā piedalījās Jevgeņijs Medvedevs un Pāvels Dacjuks. Pēc iemetiena Mourinju jau devās prom, bet Dacjuks vēlējās sarokoties ar futbola speciālistu. Portugālis to pamanīja, bet straujā virzienu maiņa noslēdzās ar paslīdēšanu un nokrišanu uz ledus.

Jose Mourinho was a special guest at the SKA - Avangard game. Something went really wrong at the opening face-off. Pavel Datsyuk saved The Special One pic.twitter.com/I6SBRpobxi