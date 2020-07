Video: NBA spēlētāji pieņem izaicinājumu izlakt alus bundžu

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji Dž. Dž. Rediks un Maijerss Lenards pieņēmuši sociālajos tīklos veiktu izaicinājumu pēc iespējas ātrāk izdzert alus bundžu.

NBA klubi pagājušonedēļ ieradās Orlando, lai sāktu gatavoties sezonas noslēguma turnīram, kas no 31. jūlija norisināsies "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās.

Basketbolisti drošības apstākļu dēļ gan mitinās līgas vadības izveidotā "burbulī", kur viņi pakļauti dažādiem izolācijas noteikumiem. Tas mudinājis vairākus spēlētājus censties izcelties ar interneta vidē publicētām asprātībām.

Ņūorleānas "Pelicans" vienības aizsargs Dž. Dž. Rediks svētdien publicēja fotogrāfiju ar nestrādājošu dzeramā ūdens krānu un atvērtu alus bundžu. Basketbolists to parakstīja ar tekstu: "Nebija izvēles. Nācās ņemt opciju B."

Inclement weather shut us down on 14. 10,000 retweets by tomorrow at 5 pm and I will shotgun a BL during tomorrow’s round.