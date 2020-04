Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) un Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) basketbolisti ceturtdien noslēdza attālinātas "HORSE" jeb "mīnusu" sacensības, kuru finālos Jūtas "Jazz" vienības saspēles vadītājs Maiks Conlijs pārspēja Čikāgas "Bulls" aizsargu Zeku Lavīnu.

NBA, WNBA, Nacionālās basketbola asociācijas spēlētāju asociācija (NBPA) un medijs ESPN bija vienojušies aizpildīt koronavīrusa Covid-19 radīto pārtraukumu sporta pasaulē, izspēlējot attālinātas "HORSE" sacensības. Savukārt turnīra atbalstītājs "State Farm" ziedoja 200 tūkstošus ASV dolāru Covid-19 apturēšanas pasākumiem.

Atšķirībā no Latvijā populārās spēles "mīnusi", kurā otram dalībniekam jāatkārto no tās pašas vietas izpildīts precīzs metiens, spēlē "HORSE" var pretinieku izaicināt izpildītu metienus pēc konkrētas darbības. Mači norisinās līdz kāds no spēlētājiem sakrājis piecus "mīnusus" jeb piecus neprecīzi atkārtotus metienus.

Konlijs sacensībās triumfēja, vairākkārt to laikā uzstādot uzdevumu izpildīt metienu ar savu vājo roku. Saspēles vadītājs ceturtdaļfināla kārtā pieveica bijušo WNBA zvaigzni Tamiku Kečingsu, bet pusfinālā apspēlēja 2004. gada NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju Čonsiju Bilapsu.

Savukārt viņa konkurents Zeks Lavīns, lai izpildītu dažādus sarežģītus metienus, paļāvās uz savu atlētismu. Lavīns pirmajās kārtās pieveica NBA čempionu Polu Pīrsu, kā arī WNBA un Eiropas basketbola flagmanī Jekaterinburgas UGMK spēlējošo aizsardzi Alliju Kvigliju.

Konlijs uzvaru finālā nodrošināja ar jau ceturtdaļfinālā demonstrētu metienu – metienu pāri groza vairogam pēc divsoļa.