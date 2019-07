Video: Neredzēta provokācija - futbolists ar pretinieka roku iesit sev pa seju

Neredzēti nesportisku un provokatīvu rīcību Āfrikas Nāciju kausa spēlē ceturtdien nodemonstrēja Alžīrijas izlases futbolists Rami Bensebaini.

Āfrikas Nāciju kausa ceturtdaļfināla spēlē Alžīrija pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Kotdivuāru un iekļuva pusfinālā. Vienā no epizodēm alžīriešu aizsargs Bensebaini centās izprovocēt tiesnesi, lai pretinieks saņemtu sarkano kartīti par nesportisku rīcību. Bensebaini duelī ar Vilfīdu Zahu saķēra pretinieku roku un iepļaukāja sev pa seju.

Tiesnesis gan uz šo provokāciju neuzķērās, bet arī nesodīja Alžīrijas futbolistu par nesportisku un reti nekaunīgu rīcību.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv