Video: Noriss uz pjedestāla neapdomīgi saplēš dārgu Ungārijas 'Grand Prix' uzvarētāja Verstapena trofeju

Amizants negadījums svētdien pēc Ungārijas posma Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionātā atgadījās otro vietu ieguvušajam Lando Norisam no "McLaren", kurš sabojāja uzvarētāja Maksa Verstapena trofeju.

Starpgadījums notika pēc sportistu apbalvošanas pasākuma - uz goda pjedestāla stājās Verstapens, Noriss un otrs "Red Bull" pilots Serhio Peress. Braucēji sāka laistīties ar šampanieti. Lai laistīšanās būtu efektīgāka, Norss sākotnēji ar pudeles dibenu uzsita pa augstāko pjedestāla pakāpienu uz kura stāvēja Verstapena trofeja.

Norisa sitiens bija pārāk spēcīgs, un uzvarētāja trofeja - vāze nokrita uz zemes. Daļa no tās saplīsa.

Paši pilotu šo starpgadījumu uztvēra ar humoru. Šīs vāzes ir gatavotas no porcelāna, un tādas izmaksā ap 40 000 eiro, turklāt izgatavošana prasa sešus mēnešus.

The #HungarianGP trophies are made by Herendi Porcelanmanufaktura Zrt. All are handmade, production time is approximately six months and it costs ~ 40.000 euros. 2/1#F1 #Hungaroring #NorrisGate pic.twitter.com/YhEdR86b2R