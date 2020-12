Video: 'Nuggets' un 'Rockets' pusminūtē pieļauj četras kuriozas kļūdas

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienības Denveras "Nuggets" un Hjūstonas "Rockets" pirmdien izcēlās ar īpaši neveiksmīgu savstarpējās spēles nogriezni.

Jau ziņots, ka "Nuggets" zvaigzne Nikola Jokičs pirmo reizi karjerā spēles laikā atdeva 18 rezultatīvas piespēles, bet viņa pārstāvētā "Nuggets" komanda mājās ar rezultātu 124:111 (36:26, 34:34, 36:23, 18:28) uzvarēja "Rockets" vienību.

"Rockets" basketbolisti Covid-19 protokola dēļ aizvien spēkojas bez Demarkusa Kazinsa, Džona Vola, Ērika Gordona un Meisona Džounsa sastāvā. Tādēļ komanda spēle bija jāaizvada tikai ar deviņu basketbolistu spēkiem, kamēr Denveras klubs laukumā sūtīja 14 spēlētājus.

Abas komandas gan bija līdzvainīgas trešās ceturtdaļas nogrieznī, kas kļuvis par apsmiekla objektu sociālajās vietnēs. Tā laikā negaidīti rupjas kļūdas pieļāva Pols Milsaps, Nikola Jokičs, Džeimss Hārdens un Džamals Marejs, bet metienu ātrajā uzbrukumā netrāpīja Danuels Hauss.

This Rockets-Nuggets sequence is tough to watch 😭 @shaqtin pic.twitter.com/gHvYPX4lXr