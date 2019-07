Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko ceturtdien Vimbldonas čempionāta dubultspēļu turnīrā ļoti kuriozā veidā ar servi guva punktu.

Jau ziņots, ka Ostapenko ar pārinieci Veroniku Kudermetovu no Krievijas ar 6-4, 4-6, 3-6 piekāpās francūzietei Alizē Kornē un horvātietei Petrai Martičai un pirmajā kārtā izstājās no Vimbldonas turnīra.

Vienā no epizodēm tenisiste no Latvijas ļoti neveiksmīgi servēja, ar bumbiņu trāpot Kornē. Tiesnesis norādīja, ka francūzietei vajadzēja izvairīties no bumbiņas, un tad Ostapenko serve tiktu uzskatīta par neveiksmīgu. Šajā situācijā punkts pienācās Ostapenko duetam.

Tiesa, Ostapenko nerīkojās pārāk sportisti, jo neatvainojās pretiniecei, kā arī kopā ar savu pārinieci paķiķināja par šo epizodi.