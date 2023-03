Video: Otavas 'Senators' hokejisti pieļauj absurdu kļūdu un zaudē vārtus

Muļķīgus vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā naktī uz piektdienu ielaida Otavas "Senators" visā spēlē piedzīvojot zaudējumu pret Stenlija kausa čempioni.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Senators" savā laukumā ar 4:5 (1:2, 1:3, 2:0) piekāpās Kolorādo "Avalanche", teju atgūstoties no trīs vārtu deficīta.

Tomēr spēles ritējums varēja būt citādāks, ja vien 39. minūtē amizantus vārtus neiemestu "Avalanche" uzbrucējs Larss Ēlers. Kolorādo kluba hokejisti pēc mājinieku uzbrukuma izmeta ripu ārā no zonas, un šķita, ka būs pārmetiens. Ripa nonāca pie "Senators" vārtsarga Madsa Sūgārda, kurš to nepiespieda pie ledus, jo gaidīja pārmetienu signalizējošu svilpi no tiesneša. Tomēr tā nesekoja, ripu pamanīja Ēlers, kurš no tuvas distances to raidīja vārtos un panāca 5:2.

Noslēgumā izrādījās, ka tie bija uzvaru nesoši vārti. Pašreizējā Stenlija kausa čempione "Avalanche" svinēja ceturto panākumu pēc kārtas, kamēr "Senators" nu ir tikpat gara zaudējumu sērija..