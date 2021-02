3x3 Pasaules tūres vērtīgākais spēlētājs Nauris Miezis septembrī kļuva par precētu vīru, mijot gredzenus ar savu izredzēto Maritu. Intervijā Armandam Pučem sportists atklāj, ka Covid-19 ietekmētās sporta sezonas neparedzamo izmaiņu dēļ, kāzas saplānotas ļoti ātrā laikā un pats varējis iesaistīties tikai pāris dienas pirms lielā notikuma. Taču viss izdevies lieliski. Miezis arī atklāja, ka bildināšana pirms gada norisinājusies ne bez nelielas iesvīšanas.

Kā bērns no kurlmēmas ģimenes kļuva par pasaulē labāko un kas tādēļ jāziedo – par to sarunā ar Armandu Puči raidījuma "Hattrick" studijā kanālā 360TV, kurā Nauris atklās ne tikai sporta aizkulises, bet arī savu rekordlomu makšķerēšanā, kā pievīlis bērnības treneri un cik daudz viņam riebj mūžīgie pretinieki no Serbijas.

Armands Puče, savukārt, lūkosies starp rindām spilgtākajiem sporta notikumiem, vērtējot sen nebijušus biatlonistu panākumus, kā arī lūkos atbildes Kristapa Porziņģa komandas krīzes iemesliem.

"Hattrick" štata fizioterapeite Agneta Liepājniece nodemonstrēs dažus efektīvus veidus, kā varam saglabāt možu garu un stipru veselību pat mājsēdes apstākļos.

