Anglijas pēc spēka otrās spēcīgākās līgas – "Championship" – čempionāta spēle noslēdzās ar diezgan lielu tiesnešu kļūdu, kad tika noraidīts "Queens Park Rangers" (QPR) vārtsargs Asmirs Begovičs.

"Championship" mačā Līdsas "United" ar rezultātu 1:0 pārspēja QPR, taču mača galotne izvērtās diezgan skandaloza.

Kompensācijas laika trešajā minūtē "United" uzbrucējs Patriks Bemfords steidzās iegūt bumbu pēc tālas piespēles. Begovičs izgāja ārā no vārtiem, lai pie tās tiktu pirmais, taču viņam tas neizdevās. Vārtsargs nospēlēja izklupienā, savukārt uzbrucējs nokrita zālājā.

PATRICK BAMFORD DIVE🤮🤮🤮

Begovic sent off for this. pic.twitter.com/cjIubmPkJB