Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Detroitas "Pistons" centra pozīcijas basketbolists Aizeja Stjuarts svētdien cieta pēc sadursmes ar "Lakers" superzvaigzni Lebronu Džeimsu, uz epizodi reaģējot ļoti emocionāli.

Trešās ceturtdaļas ievadā Stjuarts un Džeimss bija nostājušies blakus cīņai par atlēkušo bumbu pēc soda metiena. Abi basketbolisti saķērās ar rokām līdz "Lakers" uzbrucējs konkurentam rupji iesita pa seju.

Abu komandu spēlētāji, treneri, tiesneši un "Little Caesars" arēnas drošības darbinieki vairākkārt centās nepieļaut Stjuarta atbildi Džeimsam. Nenomierināmais basketbolists pat centās līdz Džeimsam tikt, uzsākot pēkšņu skrējienu pa arēnas gaiteņiem.

Isaiah Stewart runs into the tunnel to try and get to LeBron and the Lakers players stay on the lookout pic.twitter.com/9av1yZHib3

Abi basketbolisti tika izraidīti no spēles, tiesnešiem atzīstot, ka Džeimsa izpildītais sitiens bija otrās pakāpes nesportiskās piezīmes vērts. Līgas superzvaigzne tikai otro reizi karjerā tika izraidīts no NBA regulārās sezonas spēles. Savukārt "Pistons" basketbolists tika sodīts par reakciju uz epizodi.

Stagnējošā "Lakers" komanda, kura incidenta brīdī bija iedzinējos ar 12 punktu deficītu, spēja atgūties bez Džeimsa palīdzības un pretiniekus pieveica ar rezultātu 121:116.

Zīmīgi, ka atgadījums notika divas dienas pēc 17. gadadienas bēdīgi slavenajam kautiņam starp "Pistons" un Indiānas "Pacers" komandām. Vairāki "Pacers" vienības spēlētāji toreiz izkāvās ar vietējiem Detroitas līdzjutējiem, kuri šoreiz īpaši tika aicināti saglabāt mieru.

LeBron catches him with an elbow on the rebound. A definite hostile act but on the Laker replay LeBron is reaching out after making contact to apologize. Refs deemed a flagrant two and James is ejected. I think that is the right call. Stewart saw blood and wanted blood back pic.twitter.com/QhYh2uuTkl