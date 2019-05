Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Dalasas "Mavericks" zvaigzne Kristaps Porziņģis sestdienas naktī iekūlies incidentā dzimtajā Liepājā, liecina portāla "Delfi" informācija.

Internetā izplatītajā video Porziņģis redzams ar asiņojošu seju. Incidents noticis Liepājā, Zivju ielā. Netālu no šīs vietas atrodas nesen atvērtais klubs "Cukurfabrik", kas atrodas bijušās Latvijas 1. Rokkafejnīcas telpās.

Video redzams, ka incidenta vietā atradušies Valsts policijas darbinieki. Valsts policijā portāls "Delfi" noskaidroja, ka izsaukums uz Zivju ielu Liepājā saņemts pulksten 4.51. Izsaukums bijis par konfliktu, kurā iesaistītas vairākas personas. Policijas ierašanās brīdī vairākas personas, par kurām bija izsaukums, no notikuma vietas bija devušās prom. Atlikušās personas pēc policijas ierašanās konfliktu izbeidza. Aizturēto notikumā nav.

The Mavericks are investigating All-Star Kristaps Porzingis' altercation in Europe over weekend and current understanding is he was jumped at a club, assaulted and hit by objects, @TheAthleticNBA @Stadium has learned.